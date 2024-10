I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo pranzo per soccorrere a persona: si tratta di una donna, caduta da una scogliera in località "Capo Pecora". Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala 115, i Vigili del Fuoco del Comando stanno intervenendo ad Arbus nella località "Capo Pecora" in soccorso di una donna caduta in una scogliera, la zona particolarmente impervia e non raggiungibile con automezzi.

Sul posto la squadra di pronto intervento "5A" del distaccamento di Iglesias,

e quella del Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), con il Nucleo Sommozzatori, e l'elicottero Drago 63 del nucleo Reparto volo Vigili del Fuoco Sardegna decollato da Alghero. Sul posto anche i militari della Guardia Costiera, l'elisoccorso e un ambulanza inviati dal servizio di emergenza del 118.

La donna, di nazionalità svizzera, appartenente a un gruppo di escursionisti, stando a quanto appreso dal Comando Provinciale dei Carabinieri Cagliari, è precipitata da una parete ed è morta. La poveretta non è stata ancora recuperata e non si conoscono le generalità. L'intervento è ancora in corso.