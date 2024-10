Un bambino di cinque anni, Godpower Amadi nato nel 2009 a Carbonia, è morto annegato ieri sera intorno alle 19,15 in una piscina di un complesso residenziale alla periferia di Calasetta.

I soccorsi del 118, dopo che il corpo del bambino è stato trovato riverso sul fondo della piscina, sono stati immediati. Per salvare la vita al bambino non c’è stato nulla da fare, i soccorritori hanno cercato di rianimarlo per oltre un'ora, ma ogni tentativo è risultato vano.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della stazione di Calasetta.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il bambino, figlio di una coppia di nazionalità nigeriana, si trovava con la mamma in una villetta nella periferia del paese dove la donna doveva fare le pulizie per conto di una società che affitta case ai turisti.

Approfittando di un attimo di distrazione della madre, il bambino si è allontanato e ha raggiunto la piscina del complesso residenziale. Poi cosa si successo forse non si scoprirà mai. Il corpo del bambino è stato trovato da uno zio giardiniere che si era messo alla ricerca del piccolo dopo l'allarme dato dalla madre, che si era preoccupata perché non lo trovava più.