Tragico il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte, intorno all’1.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente a Cagliari tra viale La Playa e viale Pula. Una persona è deceduta e tre hanno riportato ferite gravi.

A perdere la vita è stato un 40enne che viaggiava a bordo di una Fiat Idea con un’altra persona. Nell’altra vettura, una Fiat Cinquecento, si trovavano un giovane e una ragazza.

L'impatto è stato talmente violento che la Fiat Idea si è ribaltata. Alcuni automobilisti che transitavano nella zona hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo delle vetture gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere. Sul posto il personale medico del 118 e gli agenti della Polizia Locale di Cagliari.

La vittima era in fuga dopo una rapina