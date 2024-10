Si chiamava Giovanni Canu, il ragazzo di Dorgali, deceduto questa mattina all'ospedale di Bolzano, dopo essere precipitato dalla finestra della sua stanza al quinto piano di un ostello.

L'incidente è avvenuto nella struttura per giovani che si trova a pochi passi dalla stazione di Bolzano. Il 21enne, della provincia di Nuoro, si trovava in Trentino Alto Adige, nell'ostello della gioventù in via Roen, da alcuni giorni per verificare le possibilità di stabilirsi in città.

La sua stanza al quinto piano era chiusa dall'interno, per questo gli inquirenti, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica della disgrazia, escludono la responsabilità di terzi.

Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale, è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti la Croce bianca e la Polizia.