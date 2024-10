Sono previste limitazioni e temporanee modifiche al traffico dal 14 marzo al 28 aprile (dalle ore 8 alle 18) per effettuare lavori sulle condotte idriche (manutenzione straordinaria e allacci) nel quartiere Genneruxi a Cagliari.

In particolare, nella via Monteverdi e nelle altre vie indicate saranno vigenti le seguenti prescrizioni: divieto di sosta, con rimozione forzata su ambo i lati, e divieto di transito nella via Monteverdi (fra la via Ponchielli e fino la ferrovia Arst), nel tratto interessato dai lavori; nella via Leoncavallo (tra la via Monteverdi e fino la ferrovia Arst); nella via Ponchielli (tra la via Monteverdi e fino la ferrovia Arst); nella via Canepa (fra la via Ponchielli e fino la via Monteverdi), sempre nel tratto interessato dai lavori.