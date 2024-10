Dalle prime ore della mattina di oggi, a Cagliari, a Terralba, a Olbia e a Caserta, con l’ausilio di unità cinofile, diversi militari dei Comandi Provinciali Carabinieri di Cagliari, Oristano, Caserta e del Reparto Territoriale di Olbia, stanno dando esecuzione a 12 provvedimenti di carcerazione per altrettante persone.

I provvedimenti scaturiscono dal rigetto in Cassazione (del 22.04.2016) dei ricorsi avanzati da altrettanti imputati nel procedimento per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti avviato nel 2012 all’esito dell’indagine del Comando Compagnia Carabinieri di Oristano, convenzionalmente denominata “Porsea”, contraddistinta dal metodo di occultamento e trasporto della droga in ovuli ingeriti dai corrieri.

Nel corso dell’indagine, iniziata con alcuni arresti in flagranza nel 2007 avevano permesso di accertare l’esistenza di un sodalizio criminoso che operava tra la Campania, la Sardegna e la Liguria con canali di rifornimento dalla Spagna e dal nord-Africa.

Sempre nel corso dell’indagine sono stati rinvenuti e sequestrati diversi kilogrammi di eroina e cocaina oltre a diverse decine di migliaia di euro.

Alcuni dei destinatari dei provvedimenti definitivi sono già in stato di arresto ai domiciliari o presso istituti di pena.

ECCO LA LISTA DELLE PERSONE CHE SONO STATE ARRESTATE

BILALI BILALI AHMED, CL. 1962 KENIANO RESIDENTE A QUALIANO (NA), VIA CAMANDOLI N.40, DI FATTO DOMICILIATO PRESSO LA COMUNITÀ TERAPEUTICA “MALTANA” DI OLBIA, PER 20 ANNI DI RECLUSIONE

SORGIA PINELLO, CL. 1946 DI TERRALBA (OR), PENA RESIDUA ANNI 4 (QUATTRO) RECLUSIONE;

SORGIA ROMINA, CL. 1971, DI TERRALBA (OR), PENA RESIDUA ANNI 13 (TREDICI) MESI 4 (QUATTRO) E GIORNI 28 (VENTOTTO) RECLUSIONE.

MURA ARMANDO, OPERAIO PREGIUDICATO CL. 1956 DI CAGLIARI, GIA’ IN REGIME DI ARRESTI DOMICILIARI, PENA RESIDUA DI ANNI 7, MESI 8 E GIORNI 28 DI RECLUSIONE.

PIREDDU CRISTIAN, DISOCCUPATO, PLURIPREGIUDICATO CL. 1994 DI CAGLIARI (DOMICILIATO IN ASSEMINI), GIA’ IN REGIME DI ARRESTI DOMICILIARI, PENA RESIDUA DI ANNI 8, MESI 11 E GIORNI 20 DI RECLUSIONE;

MASCIA PAOLO, CL. 1974 DI MONSERRATO, COMMERCIANTE, PENA ANNI 6 MESI 9 GIORNI 5 DI RECLUSIONE;

OBAMEDA GLADYS, CL. 1973, NIGERIANA RESIDENTE A SELARGIUS, DISOCCUPATA, PENA DI ANNI 4 MESI 3 GIORNI 2 DI RECLUSIONE;

MANCA PASQUALE, CL. 1983 DI MONSERRATO, DISOCCUPATO, OPERAIO, PER PENA DI ANNI 4 MESI 11 GIORNI 6 DI RECLUSIONE;

MOI EMILIANO, CL. 1983 DI QUARTU SANT’ELENA, DISOCCUPATO, PER PENA DI ANNI 3 MESI 11 GIORNI 4 DI RECLUSIONE

TURECKAJA IRINA, CL. 1985 LITUANA RESIDENTE A QUARTU SANT’ELENA, BARISTA, PENA DI ANNI 5 MESI 4 DI RECLUSIONE;

SABIU FABRIZIO, CL. 1969 RESIDENTE IN MONSERRATO, GIA’ AGLI ARRESTI DOMICILIARI, PER L’ESPIAZIONE DI UNA PENA DI ANNI 5 MESI 11 GIORNI 1 DI RECLUSIONE