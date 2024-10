Nell’ambito di una serie di controlli finalizzati al contrasto del traffico illecito internazionale di rifiuti, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno sequestrato, presso il Porto Canale, un container contenente 2.300 computer usati, per un peso di 20.500 kg.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare la difformità tra quanto dichiarato nei documenti di scorta e quanto effettivamente contenuto nel container proveniente con la M/N “SANTA ROBERTA”, in transito nel territorio U.E., da Los Angeles (USA) e successiva destinazione Egitto.

In particolare, la merce, dichiarata come computers usati con possibilità di un successivo riutilizzo, oltre ad una non appropriata protezione per il trasporto, è risultata sprovvista della specifica documentazione prevista dal D.Lgs. n. 49/2014 e, pertanto, da considerare come R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).