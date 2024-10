Nello scorso week end, l’operazione “Arruga”, dei carabinieri della Compagnia di Carbonia ha portato all’arresto su ordinanza di custodia cautelare della Dda di Cagliari, di Edwin Lawrence Ehigiamusoe, di 50 anni, residente a Roma, e Stella Onunze, nigerina di 43 anni, residente a Prato, per traffico e spaccio di eroina.

I due erano membri di un gruppo criminale che faceva capo ad un altro arrestato nel febbraio scorso: Victor Nwankwo Ogochuwku. L’organizzazione smantellata dai militari dell’arma operava in vari paesi europei nonché nell’Africa e dell’Estremo oriente.

Le partite di eroina intercettate erano destinate al mercato sardo. Secondo gli inquirenti Edwin Lawrence Ehigiamusoe avrebbe funto da luogotenente referente romano di Nwankwo. I due trattavano la droga che poi veniva distribuita in Sardegna.

La Onunze, invece, pare fornisse il supporto logistico per i carichi provenienti dalla Spagna. Il passaggio avveniva in questo modo: i corrieri sostavano da lei, e in seguito venivano trasferiti in Sardegna. Con i proventi della droga, l’arrestata aveva progettato di rimpatriare e aprire una catena di lavanderie industriali.