Dalle prime ore di oggi tra Sardegna e Piemonte e in particolare nelle provincie di Cagliari e Torino, ma anche a Roma, Pescara, Varese e Oristano, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Cagliari supportati dai Comandi territorialmente competenti, unitamente ai Cacciatori di Sardegna, unità cinofile e 11° Nucleo Elicotteri di Elmas, hanno dato esecuzione a 19 provvedimenti cautelari di cui uno irrintracciabile, e 60 decreti di perquisizione, emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura della Repubblica, per associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti a un sodalizio criminale a ciò dedito.

La relativa conferenza stampa avrà luogo oggi alle ore 11.00 a Cagliari nella sala conferenze del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna in Piazza San Bartolomeo.