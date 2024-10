Oltre 150 militari del Comando Provinciale di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, del Reparto Operativo di Roma, dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, di unità cinofila del Nucleo Cinofili di Cagliari e di un elicottero dell’11° Elinucleo CC di Elmas, hanno effettuato dall’alba di oggi perquisizioni e arresti nelle provincie di Cagliari, Oristano e Roma.

A conclusione dell’indagine, denominata “Cordone”, del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, condotta da gennaio 2013 a luglio 2014 su tutto il territorio sardo con lo scopo di reprimere spaccio e traffico di sostanze stupefacenti di una associazione per delinquere ad essi finalizzata, i militari hanno arresto 10 persone, 6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari, e hanno eseguito 45 decreti di perquisizione locale e personale anche Sassari e Nuoro.

Sono finiti in carcere: Congiu Antonello, 50enne allevatore, pregiudicato di Guamaggiore; Filippone Francesco, 36enne commerciante, pregiudicato, residente a Roma; Paolacci Armando, 62enne, autotrasportatore, pregiudicato, residente a Marino; Onnis Delfino, 49enne imprenditore, pregiudicato di Sardara; Sailis Giuseppe, 54enne libero professionista, pregiudicato, di Guasila e Sergi Roberto, 49enne commerciante, pregiudicato, residente a Cagliari.

Sono stati sottoposti, invece, agli arresti domiciliari Annis Pino, 48enne disoccupato, pregiudicato, di Guasila; Casta Tiziano, 43enne, commerciante, pregiudicato, residente a Oristano; Congiu Manuel, 28enne allevatore, pregiudicato, residente a Guasila; Corda Gianluca, 40enne, commerciante, pregiudicato, di Guasila.

L’indagine ha portato all’arresto in flagranza di reato di 20 persone, alla denuncia di altre 66 e al sequestro di circa 35 chilogrammi di droga, per lo più cocaina e marijuana, altre a 1,5 chilogrammi circa di eroina e 100 grammi di hashish.

Secondo quanto accertato dai carabinieri i diversi gruppi d’azione erano capeggiati dal Filippone e da Antonello Congiu.

Inoltre, nel corso delle operazioni di oggi sono stati tratti ulteriormente in arresto, in flagranza di reato Mattia Antonio Canu, 29enne di Macomer, in quanto trovato possesso di 2 fucili matricola abrasa e Massimo Erriu, 50enne di san Basilio, in quanto trovato possesso di 650 grammi circa di marijuana.

IL VIDEO:

Nella foto, in alto da sinistra: Antonello Congiu, Francesco Filippone, Delfino Onnis, Giuseppe Sailis, Roberto Sergi, Massimo Erriu e Armando Paolacci.

In basso da sinistra: Pino Annis, Tiziano Casta, Manuel Congiu, Gianluc