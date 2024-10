Nandrolone, testosterone, ormone della crescita.

I carabinieri del Nas di Bologna hanno smantellato un gruppo dedito al traffico di farmaci anabolizzanti e stupefacenti. L’operazione, ‘Hard Trainer‘ ha portato al sequestrato di circa 9.000 compresse e 700 fiale, che dall'Ucraina e dalla Moldavia arrivavano a Bologna per poi essere smerciate in palestre, centri di dimagrimento e negozi in mezza Italia. L'indagine ha coinvolto anche il Sulcis, dove nel mirino dei militari di Cagliari è finito un assuntore di anabolizzanti che li avrebbe ordinati e acquistati da chi gestiva il traffico, due persone finite agli arresti domiciliari.