Olbia diventa città a 30 km orari. È il nuovo limite di velocità che tutti i veicoli dovranno rispettare all'interno del centro abitato, frazioni comprese, stando alla nuova norma deliberata dalla Giunta comunale e attiva non appena sarà aggiornata la segnaletica stradale in tutta la città.

"Olbia è da oggi in linea con le principali città europee e italiane - spiega il sindaco Settimo Nizzi -. Questo limite di velocità garantirà maggiore sicurezza per le persone e contribuirà a diminuire il numero di incidenti stradali che si verificano nel centro abitato, così come risulta dalle previsioni di un accurato studio realizzato proprio a supporto di questa decisione".

Il sindaco, inoltre, ha annunciato che l'inaugurazione dell'ansa sud del lungomare sarà il 29 maggio: domani si eseguiranno i lavori di completamento per la posa dell'asfalto e poi si proseguirà con gli ultimi interventi.