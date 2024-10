Nel pomeriggio di venerdì, i carabinieri del Nucleo operativo Radiomobile di Compagnia di Sassari hanno arrestato in flagranza, rispettivamente per i reati di detenzione ai fini di spaccio e tentato acquisto di sostanze stupefacenti per uso non personale, R.O., 30enne nigeriano, e S.C., algherese classe ’65.

Nel corso di un servizio in borghese nella zona del centro storico, i militari avrebbero notato un’attività sospetta nei pressi di un’autovettura in sosta. In particolare avrebbero visto R.O. salire a bordo dell’autovettura e percepito alcuni movimenti all’interno del mezzo, che si sarebbe allontanato subito dopo.

I carabinieri si sono così messi all’inseguimento dell’auto, fermandola dopo poche centinaia di metri ed identificando le due persone a bordo. R.O. avrebbe occultato in bocca involucri contenenti complessivamente 13 grammi di cocaina e circa 9 grammi di eroina, che avrebbe sputato cercando di disfarsene e gettandoli a terra. S.C. sarebbe stato invece trovato in possesso di circa 500 euro in contanti, denaro che secondo gli inquirenti avrebbe usato per acquistare lo stupefacente ai fini di una futura cessione.

Per i due sono scattate le manette e sabato mattina si è tenuta l’udienza di convalida, al termine della quale sono stati convalidati gli arresti e per entrambi è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.