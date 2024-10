I cavalli lanciati al galoppo. I sospiri del pubblico. L’equilibrio e la precisione dei cavalieri. Il coraggio della sfida. I costumi e gli applausi.

La 3^ edizione della Pentolaccia a cavallo si terrà oggi, 13 maggio, a Pattada, centro da sempre profondamente attaccato alle tradizioni equestri.

La manifestazione, organizzata da un gruppo di appassionati in collaborazione con l'Associazione Ippica e il patrocinio del Comune di Pattada, andrà in scena in località La Pineta a partire dalle ore 15.

Protagonisti dell'evento saranno i cavalieri che, in coppia o in trio, si esibiranno in spettacolari corse in sella ai cavalli lungo il tracciato in sterrato. L'obiettivo sarà quello di colpire con un bastone il maggior numero dei vasetti che verranno disposti dagli organizzatori lungo la pista.

I cavalieri indosseranno travestimenti carnevaleschi o il costume tradizionale dei paesi d'origine che per questa edizione, oltre a Pattada, saranno Bono, Buddusò, Nule, Chiaramonti, Tula, Oliena e Oschiri.