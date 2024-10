Ollolai ha vestito di storia il passare del tempo. La capitale dell'antica e omonima Barbagia, ancora una volta, apre le sue porte offrendo ai visitatori uno spaccato ricco e articolato di tradizioni fondato sull'arte del fare e del sapere.

Dopo un anno di stop dovuto a varie vicissitudini, che lo scorso anno avevano di fatto portato gli organizzatori ad annullare le Cortes Apertas, l'edizione 2015 risulta particolarmente ricca di eventi.

I colori accesi degli abiti tradizionali, considerati tra i più belli di tutta l'Isola, insieme ai suoni degli organetti e alle voci del canto a tenore, saranno il manifesto di un'espressione popolare viva e partecipe che fanno di questa comunità un luogo di fascino tutto da scoprire.

“Impara s'arte nella terra di Ospitone” è il denominatore che accomuna un po' tutte le iniziative che caratterizzeranno questa tappa di Autunno in Barbagia.

IL PROGRAMMA Il sindaco Efisio Arbau e l'amministrazione comunale ieri, alle 18, hanno illustrato ufficialmente il programma della manifestazione che nel corso delle due giornate successive ha previsto dimostrazioni, convegni, esposizioni, rappresentazioni e iniziative originali dedicate ai bambini.

Il concorso fotografico “La terra di Ospitone nello smartphone” inviterà i più piccoli a “documentare” il loro itinerario tra i percorsi del paese attraverso uno scatto. In programma anche laboratori sulla preparazione dei ravioli e della “savada”, sulla creazione dei manufatti in asfodelo e sul riciclo creativo.

Cultura e identità anche nel Convegno “Il patto del latte” che si terrà oggi alle 9 con dimostrazioni della lavorazione del formaggio e delle panadas, la vestizione del costume da sposa tradizionale con la descrizione dei gioielli, amuleti e del loro significato.

Particolare riguardo anche per gli eventi che mettono in evidenza le peculiarità locali come, ad esempio, la lavorazione dell'asfodelo, “s'iscraria”, la creazione di cestini e corbule secondo l'antica tradizione artigiana.

S'ISTRUMPA Questa mattina alle 11, nella chiesa di Sant'Antonio, sarà presentato il libro “I viaggiatori italiani e stranieri in Sardegna” di Francesco Casula, edito da Alfa Editrice. In occasione di Autunno in Barbagia si terrà anche un'edizione speciale del campionato regionale de “S'Istrumpa” in notturna.

Tra gli eventi è in programma anche “Nel nome del pane” l'iniziativa di valorizzazione del pane tradizionale ollolaese cotto nel forno a legna. Domenica, alle 18, gran finale con la Gara di Poesia che coinvolgerà i poeti Agus, Zizi e Porcu.