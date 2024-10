C’è grande fermento ad Orgosolo per il ferragosto 2016.

Mancano solo tre giorni all’attesissimo “Mesaustu Orgolesu”, dedicato alla madonna dell’Assunta.

Ricca di eventi, la manifestazione, organizzata dall’Associazione Madonna dell’Assunta - Leva 1986, si svolgerà dal 14 al 23 agosto.

Musica e tradizione faranno da padroni in questi tanti giorni di festa.

Si parte domenica 14 agosto in piazza caduta in guerra alle ore 20:30, dove avrà luogo una serata in musica in cui si esibiranno gli allievi della scuola civica di Musica della Montagna.

A seguire, alle ore 22:00, ampio spazio al teatro con lo spettacolo “s’Urtima Hena” dell’associazione culturale “Cannas”.

E’ in programma per ferragosto invece una serata folkloristica in cui si andranno ad esibire l’Associazione Culturale "Murales" di Orgosolo, il gruppo folk Antonia Mesina Orgosolo, il Gruppo Folk G.M. Angioi di Bono, l’Associazione Culturale "Villanova" di Cagliari, l’Associazione Culturale Brathallos Folk Fonni,il gruppo Folk Tiscali-Dorgali e il gruppo Folk Atzara.

Tra le voci che si esibiranno, sarà presente il tenore “Murales” di Orgosolo, il tenore “Untana Vona” di Orgosolo, il tenore “Concordu Ge