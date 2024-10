Migliaia di visitatori, l’incontenibile gioia del pubblico, l’ospitalità della comunità, la soddisfazione degli organizzatori: a Uta c’erano tutti gli ingredienti per far sì che la 21^ edizione di “Ballus”, organizzata dalla Pro loco con il patrocinio dell’Assessorato del turismo regionale, facesse il botto. E così è stato, anzi si direbbe che il successo abbia superato le aspettative, già molto alte considerato che si tratta di una manifestazione tanto attesa e sentita.

All’evento, che unisce tradizioni e culture in un tripudio di colori, danze, suoni da tutto il mondo, quest’anno hanno partecipato gruppi dagli Stati Uniti, dall’Irlanda, dalla Malesia, dall’Uruguay, dall’Italia e ovviamente dalla Sardegna.

Dal 1° al 5 agosto la cittadina nel Cagliaritano è stata teatro di spettacolari esibizioni artistiche che tengono in vita le tradizioni della nostra Isola e fanno scoprire culture di altri Paesi: una riscoperta e una scoperta, insomma, tra l’allegria e l’arricchimento culturale in una location da sogno: l’affascinante santuario di Santa Maria. Vero e proprio fiore all’occhiello di Uta, la chiesa anche durante attira migliaia di visitatori anche durante il post "Ballus", aumentando così l’afflusso turistico nel territorio, già notevole in questa stagione estiva 2023.

"Questa edizione di "Ballus" è stata un vero successo, con migliaia di visitatori e grande entusiasmo da parte della comunità per questo evento di grandissimo valore culturale che ha evidenziato tradizioni sarde e culture del mondo attraverso le affascinanti danze, musiche e costumi dei paesi ospiti. Un vero e proprio tripudio di colori e allegria - afferma ai microfoni di Sardegna Live il presidente della Pro loco e direttore artistico di “Ballus”, Romano Massa –

Il fiore all’occhiello del nostro paese, il Santuario di Santa Maria, in questa occasione addobbato a festa da tanti colori, ha regalato ancora una volta al nostro festival uno scenario emozionante, unico e senza eguali. Noi organizzatori siamo felicissimi e soddisfatti per questa edizione che ha superato le nostre più rosee aspettative. Siamo fieri che ogni anno "Ballus" sia sempre più bello e sempre più partecipato. Già da subito si lavorerà per l’edizione 2024!", conclude Romano Massa.