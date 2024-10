“Tracce e testimonianze di beni culturali nel vissuto quotidiano” è il titolo del ciclo di quattro incontri in programma all’Exma di Cagliari dal 4 marzo al 10 aprile dalle 16.30.

L’iniziativa, organizzata dalla Onlus Imago Mundi in collaborazione con l’Istituto Gramsci della Sardegna, si inserisce nelle attività previste in preparazione della ventitreesima edizione di Monumenti Aperti per offrire momenti di riflessione sui temi e gli argomenti caratteristici della manifestazione.

Si partirà lunedì 4 marzo con lo storico della cultura Giancarlo Nonnoi e “In Cimeli scientifici e memorie del tempo”, dove verrà affrontato il tema della natura del patrimonio storico-scientifico della Sardegna, del suo valore culturale e del suo intreccio con la storia intellettuale e politica delle popolazioni dell’isola.

Cosa vuole dire patrimonio musicale? È possibile valorizzare e salvaguardare una musica? Da queste domande l’etnomusicologo Ignazio Macchiarella terrà, nella giornata di mercoledì 13, una conferenza dal titolo “Patrimonializzare l’effimero. Esperienze di ricerca in Sardegna”.

Marcello Tanca, docente di Geografia regionale presso la Facoltà di Studi Umanistici di Cagliari, e Politica dell’Ambiente nel Corso di Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio presso l’Università degli Studi di Milano, mercoledì 20, svilupperà il suo intervento dal titolo “A cosa pensiamo quando parliamo di paesaggio?”

Si chiuderà mercoledì 10 aprile con la toponomasta femminile Agnese Onnis relatrice dell’intervento “Le strade delle donne”.