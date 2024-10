Il comitato San Giovanni Battista 2020 regala sorrisi sotto l’albero.

«Chi meglio di un bambino può rendere speciale il Natale dei nostri anziani?». Questa è la motivazione che ha spinto i componenti del comitato della festa patronale di Orotelli a promuovere l’evento Natale con i bambini e gli anziani – tra passato e futuro.

La manifestazione è in programma per domani, alle 15, nella casa di riposo del paese. I bimbi del paese trascorreranno un pomeriggio in compagnia degli ospiti della struttura.

L’evento, realizzato con la collaborazione della parrocchia, sarà allietato dal Gruppo folk del paese, Thurpos e tenores, ma anche musica, giochi, palloncini colorati e tanta gioia.