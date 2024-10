Secondo la classifica di Tripadvisor, La Sardegna è la regione dei record con ben 5 spiagge vincitrici nella classifica nazionale delle migliori spiagge.

Terzo posto per La Pelosa a Stintino, quarto per Cala Mariolu a Baunei, ottavo per Porto Giunco a Villasimius, nono per La Cinta a San Teodoro e decimo posto per la spiaggia Capriccioli, in Costa Smeralda (10/o).

Al primo posto della classifica c’è la Sicilia con la Spiaggia dei Conigli (Lampedusa), ed è anche la prima in Europa e la terza spiaggia più apprezzata del mondo.