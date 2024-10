Archiviare le emozioni, documentarle. L'artista lascia la sua orma anche quando se ne va. Il Museo dedicato ad Andrea Parodi nel suo viaggio itinerante, risveglia la bellezza di una voce che ha cantato le nostre memorie accostando le sensibilità del mondo alla terra dei sardi.

Ottana è uno di quei luoghi in cui Andrea si sentiva adottato tra gli affetti di una comunità che gli aveva spalancato il cuore e che non l'ha dimenticato. Nel percorso del Museo diffuso, che parte dalle maschere, passando per le botteghe degli artigiani, si può far tappa alla Casa Fenudi che ospita il ricordo del cantante.

Proseguendo, l'interesse si accende anche su Casa Barca, che ospita le immagini scattate dal Bentzon negli anni '50, i documentari di Fiorenzo Serra e una sala con le opere degli artigiani a confronto e la loro storia.

A Casa Denti è possibile immergersi nelle tradizioni popolari di Ottana con uno spazio dedicato ai riti de S'Iscravamentu. Per informazioni e per prenotare le visite guidate è possibile rivolgersi all’informa cittadino contattando il numero 3667205050.