C’è fermento a Desulo per i festeggiamenti in onore di San Basilio Magno che si terranno il 9-10-11 settembre.

Saranno tre giorni di festa in cui la tradizione incontrerà la fede e la festa, all’insegna del divertimento.

Si inizia venerdì 9 con una serata dedicata al karaoke e alla tombolata a partire dalle ore 21:00.

Si continuerà sabato 10 con un pomeriggio dedicato ai giochi per i più piccoli, mentre la sera, dalle 22, si terrà lo spettacolo di Mago Rocco Borsalino accompagnato dal gruppo Plastik. La serata proseguirà alle 24 con l’Holi Color e la musica di Dj Green House che farà ballare tutto il pubblico.

E’ in programma invece per domenica, 11 settembre, la suggestiva processione per le vie del centro storico di Ovolaccio, seguita dalla Santa Messa, che sarà celebrata da Don Mariano Pili.

La festa si concluderà la sera, quando dalle ore 21:30 si svolgerà la serata folkloristica con il gruppo folk “Montanaru” di Desulo, il gruppo folk “Is Meurreddus” di Narcao, il gruppo folk “San Sebastiano” di Samugheo, i tenores “Sirilò” di Orgosolo, “Su Carminu” di Orune e di “San Gavino” di Oniferi.