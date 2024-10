Sarà una grande festa di fede, tradizione e divertimento quella in programma a Pattada da sabato 27 a martedì 30 agosto in onore della patrona del paese, Santa Sabina. Una chiusura di stagione all'insegna dello stare insieme tra musica, canti e balli in piazza.

Il Comitato Santa Sabina Leva 1986 ha lavorato sodo tutto l'anno per tessere le trame di un evento che attirerà nel centro del Logudoro centinaia di persone da ogni parte dell'isola.

Si parte sabato 27 agosto alle ore 21 con il flash mob di ballo sardo in Piazza Italia organizzato dal sempre attivo Gruppo Folk "San Salvatore". La serata proseguirà con l'atteso concerto degli Africa Unite alle ore 22. La formazione, originaria del Piemonte, è considerata la band più importante del panorama reggae italiano.

Domenica 28 agosto, alle 7 del mattino avrà inizio presso le rive del Lago Lerno una gara di pesca amatoriale. Sempre in Piazza Italia, alle ore 21, si esibirà il gruppo musicale Magar. Per le ore 22.30 sono previste le premiazioni del Torneo Internazionale di Scacchi, in corso in questi giorni in paese, e del Palio degli Asinelli svoltosi lo scorso 20 agosto. Alle 23, poi, si esibiranno sul palco i Kanusie.

Il 29 agosto, giorno della ricorrenza di Santa Sabina, si entrerà nel vivo delle celebrazioni religiose. Alle 9 verranno consegnate le bandiere votive ai cavalieri che accompagneranno la processione per le vie del paese, alle 11 si terrà la Messa Solenne in parrocchia presieduta da S.E. Mons. Angelino Becciu. Alle ore 17 invece, partirà la sfilata dei figuranti in costume a piedi e a cavallo alla quale prenderanno parte i Tamburini "Sa Sartiglia" di Oristano, il Gruppo Folk "Sa Nassa" di Elmas, il Gruppo Folk "Santu Miali" di Padru, il Gruppo Folk "Janas" di Sennori, il Gruppo Folk "Santu Jagu" di Ittireddu, il Gruppo Folk "Santu Antine" di Sedilo, l'Associazione Culturale di Baunei, le maschere etniche "Urthos e Buttudos" di Fonni e i cavalieri di Pattada.

A partire dalle ore 21, in piazza, si esibiranno i gruppi folk e i tenores "Sa Niera" e "Santu Salvadore" di Pattada, "Su Riscattu" di Lodè e i cantadores Emanuele Bazzoni, Tino Bazzoni e Gianni Denanni accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Gianuario Sanna.

Nell'ultima serata di festa, il 30 agosto, si esibiranno Dr. Boost e Dave Ruda direttamente da The Voice of Italy.