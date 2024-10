Giovedì 17 gennaio, presso l’aula Magna dell'Accademia di belle arti Mario Sironi, il documentarista sardo Pietro Mereu terrà una masterclass sul “documentario tra cinema e televisione".

Il documentarista di Lanusei rifletterà con gli studenti sui diversi approcci stilistici che un autore deve mettere in atto quando realizza lavori per il cinema e quando invece produce per la televisione e per il web.

Inoltre saranno proiettati alcuni suoi documentari e reportage. Gli orari delle proiezioni e degli incontri, che rientrano nelle iniziative avviate due anni fa con l’istituzione del biennio specialistico di cinema documentario voluto e creato dal direttore dell'Accademia Antonio Bisaccia, saranno la mattina dalle 10.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00.