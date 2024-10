I consiglieri comunali di centrosinistra con i rappresentanti di associazioni cittadine, ambientalisti e ciclisti hanno denunciato questa mattina, durante una manifestazione tenutasi in viale Trento, proprio davanti a un parcheggio ancora chiuso, la mancanza di posteggi per le macchine a Cagliari.

"Sono coinvolti molti quartieri della città, ci sono le strutture pronte, ma non aprono. Da via De Magistris angolo viale Trento, via Cesare Battisti (200), via Sant'Alenixedda (350). Manco a farlo apposta sono vicini a teatri: certe sere le zone interessate sono congestionate dalle auto", ha commentato la consigliera comunale Marzia Cilloccu.

Su 100 cagliaritani, 68 usano un'auto privata, ma con l'arrivo dei cantieri e la chiusura di via Roma lato portici e parte di viale Trieste, l'unica soluzione possibile sembra essere quella di più parcheggi. L'apertura delle strutture permetterebbe anche di attivare la gestione dei parcheggi da parte delle società specializzate nel servizio.

"Bilanci e tenuta occupazionale dipendono anche da queste aperture", ha sottolineato Cilloccu. Il centrosinistra si dice pronto a dare battaglia: "Importante il parcheggio di prossimità, fermo restando che vanno sviluppate tutte le forme di mobilità che consentono alla città di non farsi congestionare dal traffico, dalle auto condivise al trasporto pubblico", ha affermato il consigliere Pd Fabrizio Marcello.