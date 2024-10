Dopo le polemiche scatenate dalla deputata sarda Romina Mura (Pd) sull'ordine del giorno presentato da Eugenio Zoffili e altri deputati della Lega sul divieto di coprire il viso in luoghi pubblici con indumento o accesso ridi qualsiasi tipo che coprono il volto, il Coordinatore della Lega in Sardegna, lo stesso Zoffili, sarà oggi in Barbagia per un tour anti fake.

La deputata del Pd infatti ha sostenuto che quell'ordine del giorno volesse minare le tradizioni sarde, come per esempio l'utilizzo degli scialli sul capo. "Dedicherò l'intera giornata a visitare i luoghi della Barbagia, tra le tradizioni millenarie della Sardegna, in un viaggio alle radici della cultura che anima lo spirito indomito di queste terre bellissime e senza tempo.

Insieme al collega deputato Guido De Martini, al Consigliere Regionale Pierluigi Saiu e al Capogruppo in Regione Dario Giagoni toccheremo i principali centri culturali della zona, da Orgosolo e Mamoiada, per incontrare cittadini, pastori, artigiani, imprenditori e associazioni impegnate nella difesa del patrimonio culturale di questa meravigliosa Isola", dice Zoffili.

Una giornata "tra la gente per ascoltare, confrontarci e raccogliere le istanze di chi si impegna con coraggio a far vivere luoghi per troppo tempo dimenticati dal Pd che purtroppo ancora oggi preferisce divulgare stupide bugie e fake news (l'ultima assurdità è stata spacciare la nostra sacrosanta battaglia contro il burqa come un divieto alle maschere tradizionali), piuttosto che accettare la sfida della concretezza in piazza dove si incontrano le persone reali con le loro esigenze reali", prosegue il coordinatore del Carroccio nell'Isola.

La partenza è fissata per le 10.30 dall' Aeroporto di Olbia per arrivare alle 12 ad Orgosolo, dove "farò visita alla caserma dei Carabinieri recentemente colpita da un' intimidazione incendiaria e per portare la nostra solidarietà e vicinanza per il collega ucciso a Roma, poi alle 15.30 saremo a Mamoiada e alle 17 ad Ottana". In serata invece ad Oristano "terremo gli stati generali della Lega Sardegna con tutti i coordinatori cittadini, consiglieri comunali, consiglieri e assessori regionali, parlamentari alla presenza del Vice Segretario federale del Carroccio Andrea Crippa".