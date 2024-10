Laura Pausini e Biagio Antonacci, in radio attualmente con il loro singolo “Il Coraggio Di Andare”, contenuto nell’album della cantante “Fatti Sentire Special Edition”, in uscita il 7 dicembre, hanno pensato di non cantare insieme solo una canzone, ma di fare un tour nell’estate 2019 che li vedrà protagonisti in coppia di dieci appuntamenti live.

Biagio Antonacci e Laura Pausini, amici da oltre vent’anni, daranno ufficialmente il via al tour, nei principali stadi italiani, con il concerto del 26 giugno allo stadio San Nicola di Bari e chiudendo con la tappa sarda l’1 agosto a Cagliari, all’interno del quartiere fieristico di viale Diaz.

La scaletta del concerto ovviamente non è ancora nota, ma le due star della musica pop sicuramente regaleranno ai fan tanti duetti inediti, grandi classici e ovviamente il loro singolo “Il Coraggio di Andare”, il cui video è già record di visualizzazioni, mentre il singolo sui Digital Stores è arrivato primo in classifica e Spotify è entrato nella classifica Viral 50 e nella Top Italia pochissime ore dopo l’uscita.