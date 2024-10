Un atto crudele è stato compiuto mercolì scorso nei confronti di un povero cane indifeso: a Tortolì, Ogliastra, nella zona vicino a Monte Attu, un contadino si è avventato contro l'animale colpendolo ripetutamente con la zappa riducendolo in fin di vita.

La colpa del cane, un setter inglese femmina ,da caccia secondo l'uomo, sarebbe stata quella di aver spaventato le galline del contadino.



Testimoni di quanto accaduto sono due ragazze che avrebbero visto proprio l'uomo scagliarsi sul cane.

Le stesse ragazze che hanno recuperato il cane e l'hanno portato dal veterinario, la dottoressa Edwige Murino.

Le condizioni del cane sono gravi, ha ferite varie in bocca, la lingua e il labbro superiore lacerti ma soprattutto ha seri danni neurologici. Secondo il veterinario, che ha riconsegnato il cane al proprietario e prescritto una terapia antibiotica e cortisonica, bisognerà aspettare qualche giorno per vedere se ci saranno miglioramenti.

Del caso si stanno occupando i Carabinieri della stazione di Tortolì, Al momento però non è stata presentata alcuna denuncia.