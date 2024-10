Un volontario del 118 è stato aggredito ieri, a Sassari, da un uomo per il quale era stata chiamata l’ambulanza.

L’aggressore, un 52enne tossicodipendente, si trovava in via XXV Aprile privo di sensi quando alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute una medicalizzata e un’ambulanza della Misericordia ma l’uomo, una volta visti gli operatori, ha dato in escandescenza aggredendone uno con dei colpi al volto e dandosi alla fuga.

Il volontario è stato accompagnato al pronto soccorso dove gli sono stati assegnati quattro giorni di cure.

L’aggressore, invece, è stato identificato dalla polizia municipale che lo ha denunciato a piede libero.