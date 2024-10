Elisa Meliis, 18 enne, di Talana, ieri si è presentata a scuola, all’istituto Alberghiero di Tortolì, per l’esame orale della maturità. Quando ha iniziato a esporre la parte della tesina che aveva come argomento la storia della Sardegna in limba, è stata subito interrotta dalla presidente della commissione Maria Antonietta Ferrante: “Non sono sarda e non capirei”. A quel punto la studentessa, molto amareggiata ha dovuto proseguire il suo esame in italiano.