La notte scorsa, intorno all’1,45, la squadra dei Vigili del Fuoco di Tortolì è intervenuta per estinguere degli incendi che hanno interessato tre auto in rapida successione. La prima chiamata segnalava lo sviluppo di un incendio che ha interessato una Volvo in via San Gemiliano. Il rapido intervento della squadra di soccorso ha limitato la propagazione delle fiamme.

Subito dopo è arrivata la seconda segnalazione per via Foscolo. Stavolta l’incendio ha interessato una Toyota in sosta. Immediata l’estinzione delle fiamme che hanno aggredito la parte anteriore del mezzo. La terza richiesta è giunta per un intervento in via Porto Frailis. Stesso scenario anche in questo caso.

Una vettura in sosta aggredita da un incendio nella parte anteriore, rapidamente estinto dai vigili intervenuti. Chiara l’origine dolosa dei roghi. Le forze dell’ordine, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, stanno effettuando gli accertamenti per chiarire alcuni aspetti legati alla dinamica degli eventi succedutesi in rapida sequenza.