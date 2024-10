Domani 4 novembre è la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate i quest’occasione verrà celebrata anche la commemorazione dei caduti in guerra. Sono diversi i Comuni dell’Ogliastra che per la mattinata di domani hanno organizzato una cerimonia. A Tortolìl’appuntamento è alle 9:30 davanti al municipio in via Garibaldi. Mezz’ora più tardi il corteo si sposterà nella chiesa di Sant’Andrea per la celebrazione eucaristica. Subito dopo ci si sposterà in piazza Fra Locci dove verrà deposta la corona ai piedi del monumento dedicato ai caduti in guerra.

Intorno alle 11:40 si terrà la cerimonia solenne davanti al monumento di Arbataxcon la posa della corona a Cala Genovesi. Alle 13, nella sala del teatro San Francesco, l’amministrazione offrirà un rinfresco.

A Talana l’amministrazione comunale insieme alla parrocchia e agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado, si ritroveranno nella chiesa di Santa Marta (ore 10:30) per la celebrazione della messa. Successivamente verrà deposta la corona in omaggio ai caduti.

«L’amministrazione comunale di Girasole – scrive su Facebook il sindaco Gianluca Congiu - invita i cittadini, le scuole, le associazioni e le forze dell’ordine a partecipare alla manifestazione commemorativa in onore dei caduti per la Patria che si terrà domani». Il programma: ore 11 santa messa nella chiesa parrocchiale Nostra Signora di Monserrato e benedizione della corona d’alloro e alle 11:45 deposizione della corona al monumento ai caduti in Piazza S. Antioco.