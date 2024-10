I Carabinieri della Stazione di Tortolì, nell’ambito di specifici servizi predisposti per il contrasto allo spaccio e alla coltivazione di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne originario di Olbia, ma domiciliato a Tortolì.

I militari, come da loro riferito, dopo averlo osservato per un paio di giorni, nel pomeriggio di domenica hanno deciso di procedere al controllo e durante la perquisizione nell’abitazione hanno rinvenuto circa 230 grammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana” e materiale per il confezionamento.

Durante le attività è stato denunciato anche l’uomo del ‘64 che lo ospitava, trovato con circa 25 grammi della medesima sostanza.

L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Lanusei a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nella nottata di sabato invece, durante i controlli effettuati nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani, i Carabinieri della Stazione di Lanusei hanno segnalato alla Prefettura un giovane del posto poiché trovato con 16 grammi di marijuana.