L'11 e 12 gennaio 2021 prenderà il via a Tortolì la seconda fase dello screening Sardi e Sicuri organizzato dalla Regione Sardegna. Tutta la popolazione dai dieci anni in su, residente o domiciliata (stabilmente o occasionalmente per lavoro e altri motivi) è invitata ad effettuare gratuitamente il test, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Le postazioni restano le stesse della scorsa volta: palestra ITI via Scorcu 12, palestra scuole medie via Monsignor Virgilio 107 incrocio via Bertulottu, Teatro Tenda località Zinnias, palestra Villaggio Cartiera viale Europa, accesso via Varsavia.

In questa occasione saranno impiegati tamponi antigenici immunofluorescenti (risultato entro 24 ore attraverso l’analisi con un apposito macchinario) su tutti i soggetti che sono risultati negativi al primo tampone. La finalità è aumentare la probabilità di intercettare eventuali positività al Covid. Sarà possibile prenotarsi attraverso il modulo on line presente sul sito del Comune a questo link https://www.sardegnaprenota.it/tortoli/ o tramite telefono al numero 348 8867357, dalle 9 alle 14 e dalle 15 alle 18.

Chi è impossibilitato a farlo potrà recarsi in una delle giornate nella sede più vicina, ma si suggerisce fortemente la prenotazione per organizzare al meglio lo screening ed evitare assembramenti. È indispensabile partecipare per avere una mappatura ancora più precisa della situazione, tracciare e circoscrivere i contagi.