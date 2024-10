Un terribile incidente stradale ha coinvolto questa notte, attorno all'una, un'auto e una moto in Via Generale Tosciri a Tortolì.

Ad avere la peggio è stato Andrea Marcialis, centauro 48enne del posto, che ha perso la vita nello scontro. All'arrivo dei sanitari del 118 non c'era più niente da fare per il motociclista. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e la polizia che ha compiuto i rilievi per ricostruire le dinamiche dell'incidente.