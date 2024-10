Tutti i colori della musica, cabaret, intrattenimento, grandi scenografie con luci ed effetti speciali, spettacolo pirotecnico ad illuminare il cielo soprastante e i grandi nomi dello spettacolo per salutare in nuovo anno a Tortolì, per il Capodanno in piazza presentato da Giuliano Marongiu.

L’Ogliastra, per la notte del 31 dicembre, punta su una formula ricca e varia, e a partire dalle 22 sul palco allestito lungo la via principale della cittadina si alterneranno tanti artisti per animare un vero e proprio show musicale.

Attesissimo il re del cabaret isolano, Giuseppe Masia, con la sua comicità, così come i protagonisti dello spettacolo Incantos che presenteranno i grandi successi che tutti cantano e ballano.

Virtuosismi e hit in rassegna anche per le voci di Laura Spano e Lucia Budroni, interpreti femminili di un canto che conquista e danze assicurate anche grazie al talento dei musicisti Peppino Bande, Roberto Tangianu e Carlo Crisponi. Dopo il countdown e il brindisi di mezzanotte sarà la volta del dj set animato da Franco Mascia e Pierluigi Suella.

Il Capodanno dei sardi, organizzato dall’associazione Amo il mio paese, con il patrocinio della Regione Sardegna, sarà trasmesso in diretta da Sardegna Live, per consentire agli emigrati nelle diverse parti del mondo di sintonizzarsi con la propria terra d’origine in un’occasione così speciale.

«Abbiamo pensato ad una formula dinamica e di grande coinvolgimento, caratterizzata dal ritmo, e dai mille colori proiettati sui grandi led che incorniceranno la scena», ha detto Giuliano Marongiu.

«L’Ogliastra – ha proseguito il presentatore e cantante - è una scelta di cuore accentuata dalla volontà di voler creare un contesto di gioia e condivisione in un luogo lontano dalle grandi città, ma che brillerà dello stesso calore. Trasmettere in diretta l’evento significa anche entrare nelle case di chi, per svariati motivi, non può permettersi un Capodanno altrove. Sarà una festa bellissima e per tutti, piccoli e grandi».