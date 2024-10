A marzo scorso era stato allontanato dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie. Un provvedimento attuato dopo che l’uomo, di origini marocchine, ma da tempo residente a Tortolì, fu sorpreso brandeggiare una basetta a vite regolabile per ponteggio in metallo mentre minacciava la donna. Fu subito fermato e fu adottato la misura a tutela della giovane, considerati anche altri episodi di intimidazione.

Il 5 maggio scorso l’uomo, allo scopo di evitare la privazione della libertà personale, ha deciso di tornare in Marocco, fermandosi però in Spagna. Dopo un mese circa è rientrato a Tortolì. I Carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lanusei, hanno fin da subito avvertito l’arrivo dell’uomo in Ogliastra e ieri, 9 giugno, il Giudice per le indagini preliminari di Lanusei, per la tutela della donna, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo, individuato nella mattinata in una piazza di Tortolì.

Si trova ora nel carcere di Lanusei.