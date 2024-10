Le luminarie artigianali da stasera incorniciano Tortolì.

Il progetto M’illumino di poesia, promosso dalla Pro loco locale, è un percorso visivo che ha lo scopo di guidare lo spettatore verso un gioco di luci e poesia.

È un modo originale per valorizzare cultura e tradizioni della cittadina. Le luminarie non sono strettamente riservate alle festività natalizie ma abbelliranno il cuore della città in varie occasione durante tutto l’anno, soprattutto d’estate quando si affolla di turisti.

“Tortolì cun fama e cittadella po gentilesa bastante famada ses de Ozastra illuminada istella chi attera uguale no che ndada”. Questo il testo della prima poesia luminosa installata in piazza Roma nel centralissimo corso Umberto.