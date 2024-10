Un 32enne marocchino, da anni residente a Tortolì, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Lanusei, dopo la condanna definitiva della Corte d'Appello di Cagliari per il reato di maltrattamenti in famiglia.

L'uomo si era reso responsabile, dal 2011 al 2020, di una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici e ripetuti nel tempo, nei confronti della ex compagna e in presenza del figlio minore.

Nel novembre 2020 i militari hanno fornito alla vittima tutte le informazioni del Codice Rosso, riuscendo a farle lasciare la casa e ad allontanarla dall'uomo. Un mese dopo il 32enne era stato arrestato e trasferito in carcere. Nel frattempo il Tribunale per i minori di Cagliari gli aveva sospeso la responsabilità genitoriale del figlio minore disponendo l'allontanamento dalla casa familiare. Dal 2021 si trovava ai domiciliari e ora è finito in carcere.