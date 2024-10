La dipendenza da gioco d’azzardo sarà il tema dell’incontro informativo in programma a Tortolì.

Lunedì prossimo, alle 17, nei locali dell’università della terza età, in corso Umberto, 36, esperti incontreranno i cittadini per spiegare in cosa consiste la malattia, come riconoscerla e come sconfiggerla.

L'evento di sensibilizzazione rientra nell'ambito del progetto regionale Gioco d'azzardo patologico Sardegna e sarà tenuto dal membro dell'equipe e medico psichiatra Roberto Pusceddu.

L'ingresso è libero e aperto a tutti.