È stata investita da un’auto mentre attraversava la strada in pieno centro a Tortolì. Loretta Canu pomeriggio si trovava in via Monsignor Virgilio.

Stava attraversando la strada quando un’auto le è piombata addosso. La donna, che è caduta rovinosamente a terra, è stata immediatamente soccorsa da alcune persone che hanno assistito alla scena.

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che l’ha accompagnata al pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede a Lanusei dove è stata sottoposta a tac e radiografie.

Ora si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia con una frattura alla mandibola.