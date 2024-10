Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio, dalle 8 alle 18, per consentire lo svolgimento dei lavori di attraversamento della linea elettrica interrata sono state istituite con apposita ordinanza una serie di modifiche alla viabilità in via Baccasara, nei pressi del passaggio a livello, nel tratto compreso tra via Dante, via Pais e via Peschiera.

Il divieto di sosta in via Baccasara nel tratto di strada compreso tra via Dante e via Pais, ad esclusione dei veicoli e mezzi della ditta esecutrice dei lavori.

L'istituzione del senso unico in via Baccasara a partire dall'incrocio con via Pais in direzione e sino all'intersezione con via Dante, il divieto di accesso in via Baccasara intersezione con via Dante, ad esclusione dei mezzi pubblici di Linea Urbana (pollicino), dei veicoli e mezzi della ditta esecutrice dei lavori.