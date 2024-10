Secondo i primi rilievi, Edoardo Melis, 31 enne di Villagrande Strisaili, barista e giocatore, a bordo della sua moto è andato a scontrarsi con un'auto proveniente in senso contrario. L'incidente è accaduto intorno alle 13 di ieri a un chilometro da Tortolì. Il giovane è stato portato in elicottero all'ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso, ma durante il volo è andato in arresto cardiaco. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.