L’edizione 2020, la decima, di Tortolì in fiore non andrà in scena ad aprile come previsto inizialmente. l’Associazione Passioni d’Ogliastra e il Gruppo Infioratrici Città di Tortolì, annunciano lo slittamento dell’evento. La decima edizione si sarebbe dovuta svolgere i prossimi 18 e 19 aprile e avrebbe celebrato i 10 anni dalla sua nascita. “Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – dicono Cecilia e Anna Paola Chiai - con nostro grande rammarico, ci costringe a prendere una decisone immediata. Le norme restrittive imposte fino al prossimo 4 aprile, volte a tutelare la salute pubblica, non ci permettono di proseguire nella organizzazione. Non nascondiamo il nostro stato d’animo, avremmo festeggiato insieme a tutti voi il nostro decimo anniversario”.

La preparazione dell’evento tanto atteso a Tortolì comporta la predisposizione delle infiorate, le prenotazioni dei visitatori e degli ospiti, la organizzazione dell’esposizioni e delle mostre e in particolare, il raccolto e l’acquisto dei petali e la loro delicatissima e breve conservazione, tutte operazioni che chiedono scadenze e un calendario fitto di appuntamenti che non permettono alcuna incertezza.

“In queste ore ci siamo più che mai convinte – continuano dall’associazione – che l’impegno e le spese di Tortolì in Fiore e dei nostri sponsor per la realizzazione di eventi come il nostro, non debbano essere perduti, per questo ci auguriamo che questo momento delicato possa scorrere nella più pacifica serenità, che ci possa essere per noi solo un innocuo slittamento. Vogliamo al più presto annunciarvi la decima edizione anche se forse sarà in un momento diverso da quello inizialmente programmato. Non ci scoraggiamo e attendiamo ulteriori novità sull’argomento al fine di ritornare. La decima edizione di Tortolì in Fiore non è annullata ma solo rinviata”.