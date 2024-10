"L’ultimo consiglio comunale, tenutosi in presenza il 4 giugno, si è aperto con un minuto di silenzio in memoria del nostro concittadino Mirko Farci, morto nel gesto eroico di proteggere sua madre da una furia omicida. Un pensiero è stato rivolto alla mamma Paola Piras, ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Lanusei". Lo si legge in una nota dell'amministrazione comunale condivisa sui social.

"Il sindaco Cannas ha poi letto un documento con il quale l'Amministrazione e tutto il Consiglio si impegnano a intraprendere iniziative in memoria di Mirko - si legge ancora -, tra le quali l’intitolazione di un bene pubblico della cittadina; promuovere cicli di formazione e progetti di utilità sociale e culturale in sua memoria; proposte per una riforma normativa per contrastare la violenza di genere che diano istituti nuovi e più moderni per evitare che si ripetano tragedie simili".

Dopo un momento di cordoglio, è stata aperta la seduta e sono stati avviati i lavori.