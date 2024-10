Nella tarda mattinata di oggi, il personale sanitario dell’Asl di Lanusei si è recato a Tortolì per curare a casa un paziente positivo al virus Sars Cov-2. Non ricevendo però risposta, è stato immediatamente richiesto l’intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118.

Una volta sul posto, gli uomini del 115 e i medici dell’Usca hanno indossato tutti i dispositivi di protezione individuale per poter entrare nell’abitazione in sicurezza. Ma la persona non era lì: i militari hanno avviato le ricerche fra i conoscenti scoprendo che il paziente, che avrebbe dovuto rispettare la quarantena, si trovava a casa di parenti.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza medicalizzata 118 di Lanusei.