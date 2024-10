"Si sono conclusi ieri gli esami della V A Cucina dell’Istituto Ianas, la classe di Mirko Farci, il nostro giovane concittadino strappato alla vita nel disperato tentativo di difendere la madre. L'Istituto gli ha voluto rendere omaggio in un giorno che per lui sarebbe stato speciale. Quel traguardo che avrebbe tanto voluto raggiungere". Le parole del sindaco di Tortolì, Massimo Cannas, in ricordo di Mirko Farci, la cui memoria è stata omaggiata oggi conferendo al giovane eroe il diploma col massimo del punteggio.

"Il Dirigente Nanni Usai, con la Commissione presieduta dalla prof.ssa Francesca Cellamare hanno deciso di conferirgli il diploma: un segno d'affetto di tutta la comunità scolastica che ne celebra così, per sempre, l'estremo sacrificio. Con una toccante cerimonia - racconta - la pergamena è stata consegnata nelle mani della zia Stefania e del fratello Lorenzo. Davanti a una platea commossa con i suoi compagni di classe".

"Il Sindaco Cannas, a nome dell'Amministrazione e della comunità, ringrazia e plaude il Dirigente e tutto il corpo docente e scolastico per questo importante gesto. Un’altra bellissima iniziativa e tante ve ne saranno in futuro per rendere viva la memoria di questo giovane eroe che con il suo gesto ha dato una grande lezione di vita a tutti noi".