Mobilità sociale, caratteristiche e prospettive sarà l’argomento dell’incontro promosso dall’associazione Auser Ogliastra Tortolì.

I volontari si occupano del servizio di accompagnamento a favore delle persone svantaggiate verso luoghi di cura e centri socio- assistenziali, un servizio rivolto in particolare anziani e diversamente abili.

L’incontro, in programma per venerdì 15 novembre alle 10 nella sala della biblioteca, sarò l’occasione per presentare le attività dell’Auser ,in attività da quasi un anno e mezzo in tutto il territorio ogliastrino.

L’evento è patrocinato dal Comune di Tortolì.