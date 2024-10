Il Comune di Tortolì dice “No” all’omofobia e ha deciso di esporre, questa mattina, sulla facciata del palazzo del Comune, la bandiera arcobaleno, simbolo della difesa dei diritti umani delle persone LGBT, contro ogni tipo di discriminazione.

Una decisione presa dopo aver accolto la richiesta di un giovane esponente della comunità LGBT, in occasione del Pride Week, di esporre sino al 6 luglio il vessillo, “Un gesto simbolico – fanno sapere dal Comune – per dire no all'omofobia e a difesa di tutte le minoranze”.