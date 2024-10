"Un momento di riflessione collettiva e di grande condivisione", così l'amministrazione comunale di Tortolì commenta quanto accaduto nella serata di ieri, quando la popolazione è scesa in piazza per aderire alla manifestazione “Stop alla violenza sulle donne”, organizzata da un gruppo di donne ogliastrine a una settimana dai tragici fatti che hanno colpito duramente la comunità con la scomparsa del 19enne Mirko Farci e il grave ferimento della madre di questi, Paola Piras.

"Da parte delle organizzatrici è stato un modo per stringersi alla famiglia di Mirko e Paola, far sentire la propria solidarietà. La comunità ha risposto anche questa volta composta e unita. È stato un momento di riflessione partecipato su un tema come quello della violenza sulle donne e dei femminicidi, una piaga che non conosce confini e che sembra non avere fine".

La manifestazione si è aperta con l'interpretazione del brano Cancion sin miedo, inno del movimento contro la violenza sulle donne. Una serie di interventi si sono successivamente susseguiti "per rimarcare l'assoluta necessità di un cambio di passo che deve cominciare anche e soprattutto da una rivoluzione culturale".

"L'amministrazione comunale - si legge in una nota diffusa dal Comune - ringrazia le organizzatrici per questa manifestazione così importante e in questo momento quanto mai sentita e necessaria".